Врач-сомнолог: «Лунатика можно и нужно осторожно будить, у него не остановится сердце»

Почему дети и пожилые люди бродят по ночам? Является ли сомнамбулизм признаком серьезных болезней? Как обезопасить лунатика от травм и падений? Об этом «Татар-информу» рассказал детский невролог, внештатный сомнолог Детской городской больницы №8 Казани, ассистент кафедры детской неврологии имени профессора А. Ю. Ратнера КГМА Айдар Валиев.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Лунатики могут обходить и перешагивать видимые препятствия»

Сомнамбулизм, он же снохождение или лунатизм, – это когда человек во сне совершает двигательные активности. Организм начинает двигаться, в то время как мозг глубоко спит.

«В общем понимании лунатизм – это подъем с кровати, ходьба и перемещение в пространстве. Если человек садится в постели, это тоже считается снохождением. Отдельные движения ногами или руками к этой категории не относятся», – объяснил детский невролог, внештатный детский сомнолог казанской детской горбольницы №8, ассистент кафедры детской неврологии имени профессора А. Ю. Ратнера КГМА Айдар Валиев.

Чаще всего лунатизму подвержены дети в возрасте 5-12 лет.

«По статистике порядка 80% детей хотя бы раз в жизни сталкивались с этим симптомом. 20% из них ходят во сне несколько раз в неделю. После возраста 12 лет частота лунатизма снижается, а среди взрослых лунатиков крайне мало – один или два человека на сотню», – отметил сомнолог.

Почему же дети бродят по ночам? По словам врача, при формировании у ребенка головного мозга определенные области могут быть чувствительны ко сну, а также действиям, происходившим днем, и испытанным эмоциям. У взрослых лунатизм возникает в основном из-за эмоциональной перегрузки. Некоторые исследования отмечают связь с генетикой.

«Во время приступа ноктамбулизма зрение, слух и тактильные ощущения работают, но не анализируются высшими корковыми функциями мозга. Лунатики даже могут обходить и перешагивать видимые препятствия. Они обеспечивают собственную безопасность и не травмируются специально, но, как и любой из нас, в кромешной темноте они могут споткнуться и упасть», – сказал невролог.

По мнению медика, лунатизм не является патологией и не связан напрямую с какими-либо заболеваниями, но если у взрослого человека резко возникает сомнамбулизм, ему стоит обратиться к врачу. В редких случаях обследования выявляли у лунатиков эпилепсию, новообразования и недостаточность кровоснабжения в головном мозге, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Лунатизм и помутненное сознание – тонкая грань

Явление лунатизма овеяно легендами и мифами. Айдар Валиев прокомментировал самые известные из них.

1. У лунатика закрыты глаза и вытянуты руки

«Как было сказано выше, зрение у лунатика работает. Он смотрит тусклым стеклянным взглядом, но видит. Представление о вытянутых руках появилось следующим образом: кто-то из лунатиков в темноте вытягивал вперед руки в попытках нащупать препятствия. Далеко не все так делают», – рассказал врач.

2. Если разбудить лунатика, у него либо остановится сердце, либо он сойдет с ума

«Бывали случаи, когда у лунатиков при резком пробуждении останавливалось сердце. Эти ситуации единичны, к тому же эти люди страдали тяжелыми патологиями сердца», – подчеркнул невролог.

Пробуждение действительно может испугать лунатика, ведь он обнаруживает себя не там, где засыпал. Как правило, человек быстро успокаивается.

3. Все пожилые люди – лунатики

«Мы знаем, что наши бабушки и дедушки жалуются на некачественный сон. Ночью они совершают осознанные движения как бы в полудреме, но не во сне, а в сознании. То есть речь идет не о лунатизме, а о бессоннице», – сказал медик.

4. Некоторые состояния лишь похожи на лунатизм

«Многие состояния путают со снохождением. Это касается интоксикаций – алкогольного или наркотического опьянения, а также заболеваний с высокой температурой тела. Человек ходит в помутненном сознании, не во сне. В отличии от сомнамбулизма он может лучше контролировать свои действия и хотя бы что-то помнит», – отметил Айдар Валиев.

5. Лунатики совершают сложные действия и причиняют вред окружающим

«Ситуации, при которых человек совершает негативные поступки, залезает на крышу или далеко уезжает на машине, – это, опять же, помутненное сознание. Известна история мужчины, который совершил убийство в бессознательном состоянии», – сказал врач.

Речь о резонансной истории канадца Кеннета Паркса. Глубокой ночью 24 мая 1987 года в состоянии сна он вышел из своего дома в пригороде Торонто, сел в машину и проехал 22 километра до дома родителей своей жены. Он до смерти забил тещу, чуть не задушил тестя, а затем снова сел за руль и добрался до ближайшего полицейского участка, где признался в содеянном. Суд присяжных оправдал мужчину.

«Дальнейшие экспертизы признавали подобные случаи не результатом лунатизма, а воздействием неких веществ. Длительные целенаправленные действия спящему человеку не свойственны. Даже если он сядет за руль, он как минимум не сможет контролировать разгон автомобиля», – объяснил сомнолог.

Чтобы избежать снохождения, перед сном лучше не пользоваться телефоном

Невролог уверен: сомнамбулизм не несет опасности для окружающих. Лунатики крайне редко проявляют агрессию – человек лишь может быть раздражен тем, что его резко разбудили. Что интересно, он почти никогда не запоминает эпизоды снохождения.

«Будить лунатика можно. Не стоит кричать на него – это негуманно. Если со снохождением столкнулся ребенок, рекомендуется мягко и аккуратно отвести его в постель», – сказал Айдар Валиев.

Чтобы уберечь вашего близкого, подверженного снохождению, можно создать в комнате, в которой он спит, безопасные условия – убрать из-под ног те предметы, о которые он может запнуться. Если человек может выйти на лестницу, лучше заранее забаррикадировать ему дорогу, чтобы он не добрался до ступеней, с которых может упасть. По словам врача, можно ставить и сигнализацию, которая разбудит и не испугает.

Как же избежать снохождения? Врач рассказал о мерах профилактики этого феномена:

1. Ложиться и вставать нужно ежедневно в одно и то же время.

2. Примерно за два часа до сна рекомендуются физические нагрузки: приседания, прыжки, подтягивания. «Зачем это делать? Если заранее выплеснуть эмоции, накопленные днем, организм не захочет вставать ночью», – объяснил Айдар Валиев.

3. За полтора часа до сна лучше заниматься спокойными активностями: дети могут рисовать или лепить, а взрослые читать спокойную книгу. Особенно важно отложить в сторону гаджеты и не читать новости.

4. Следить за своим ментальным здоровьем. При необходимости обратиться к психотерапевту и проработать причины тревоги.