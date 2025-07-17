Врач Соломатина составила рацион, который поможет избавиться от ожирения

Если человек хочет избавиться от ожирения, то в свой рацион следует включить некрахмалистые овощи, белковую пищу и гарнир, содержащий клетчатку. Об этом «Татар-информу» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Берем тарелку, делим ее визуально пополам: на одну кладем некрахмалистые овощи, например, шпинат, огурцы, кабачки, помидоры, баклажаны, можно в виде салата, а на другую – кусок белка, например, рыбу, индейку, курицу, мясо нежирное. Также можно положить и растительные белки. Мясо должно быть не жареным, а отварным, запеченным или тушеным. И также следует на тарелку добавить гарнир, который содержит клетчатку: гречку, пасту, сорта пшеницы, перловку, пшенку, или бурый рис», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что тарелку с таким набором нужно все время держать в голове. Натуральные овощи при желании можно заменить на овощной суп или потушить.

«На завтрак можно съесть овсянку с ягодами, добавив к ней кусок сыра или яйцо, а также цельнозерновой хлеб. Яйца тоже можно преподнести в виде яичницы или омлета», – предложила диетолог.

Соломатина напомнила и о важности жиров в рационе. Следует употреблять одну ложку нечищеных жиров в день: оливкового или льняного масла. А вот растительное или кукурузные масла нужно использовать по минимуму.