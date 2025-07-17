Врач Соломатина раскритиковала идею изменить рецептуру Coca-Cola в США

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала «смешной» идею заменить в Coca-Cola кукурузный сироп на тростниковый сахар с целью защитить детей в США от ожирения.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Coca-Cola согласились использовать тростниковый сахар в своих напитках для американцев вместо кукурузного сиропа. В майском отчете комиссии MAHA – группы, созданной Трампом и призванной выявить коренные причины хронических заболеваний, – говорится, что значительное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может играть роль в детском ожирении и других заболеваниях, пишет агентство Reuters.

«Сильно не поможет, абсолютно. Да, тростниковый сахар содержит определенное количество витаминов, но это – капля в море, и по своему гликемическому индексу, и по калорийности он не сильно отличается от кукурузного сиропа. Смена одного сахара на другой не повлияет на решение проблемы. Это смешно!» – сказала собеседник агентства.

Она отметила, что для борьбы с ожирением нужно подойти к проблеме комплексно.

«Ожирение не заканчивается на потреблении складских напитков. Ожирение – это мощный системный процесс. Его нельзя рассматривать "клипово". И просто смена одного сахара на другой ни к чему не приведет. Нужно подходить системно к этой проблеме: в области питания, в области движений, в области стресса», – считает врач-диетолог.

Соломатина подчеркнула, что сейчас стресс кортизоловый, а не адреналиновый.

«В чем разница? Стресс стимулирует выработку кортизола, дальше этот кортизол стимулирует мозг на поиск высококалорийной еды и к накоплению жира, потому что жир – это энергетический запас», – объяснила врач.