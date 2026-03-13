Врач сборной Норвегии: «Клебо в сознании, но к падению нужно отнестись серьезно»

Фото: olympics.com/ru/

Медицинский штаб норвежской сборной прокомментировал состояние 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо после тяжелого падения в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене. Инцидент произошел во время забега классическим стилем.

Как рассказал врач команды Уве Фераген в интервью NRK, спортсмен находится в сознании, однако характер падения вызывает опасения. «Он в сознании, но это было тяжёлое падение, и к этому нужно отнестись серьёзно. По-видимому, ничего серьёзного, но это зависит от человека», — заявил Фераген.

Инцидент случился в первом полуфинале, куда Клебо вышел после победы в квалификации. Завал спровоцировал американец Бен Огден, который упал прямо на лыжи норвежца. Клебо не сумел удержать равновесие и при падении сильно ударился затылком. В результате он не смог побороться за выход в финал.

Напомним, ранее стало известно, что Клебо пропустит традиционный марафон в Холменколлене, а его участие в финале Кубка мира в США остается под вопросом.