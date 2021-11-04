Врач Руженцова: Пациент с Covid-19 не заразен при отрицательном тесте

Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус свидетельствует, что больной Covid-19 более не заразен. Об этом рассказала заместитель директора Научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора — доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — подчеркнула специалист.

Вместе с тем врач пояснила, что в некоторых случаях тест может показать отрицательный результат и у пациента, который продолжает выделять вирусные частицы. Это может произойти из-за неправильного взятия мазка, полоскания горла и промывания носа перед процедурой, а также из-за нарушения условий транспортировки пробы.

Впрочем, по словам Руженцовой, высокая чувствительность применяемых на данный момент тест-систем и отработанная техника позволили свести частоту ложноотрицательных тестов до минимума.

Кроме того, исследователь уточнила, что у больных с пневмонией или поражением других органов коронавирус находится в соответствующих тканях и не обнаруживается при взятии мазка из носоглотки. Однако передача возбудителей окружающим при этом маловероятна, потому что такие пациенты получают необходимую терапию в больницах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Он вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, назвав вакцинацию лучшим способом защиты.