Врач Роспотребнадзора рассказала, зависит ли риск заражения Covid от пола ребенка

Мальчики и девочки болеют Covid-19 с одинаковой частотой. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, анализ имеющихся на сегодня данных демонстрирует, что риск заболевания не зависит от пола подростка.

Руженцова отметила, что чаще всего заражаются коронавирусом школьники — как среди тех, кому от 7 до 14 лет, так и подростки 15-17 лет. Причина — активное общение со сверстниками в школе и за ее пределами, передает РИА Новости.