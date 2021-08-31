Врач РКБ в прямом эфире расскажет, как пожилые переносят коронавирус

1 сентября в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению коронавируса пройдет прямой эфир на тему: «Группа высокого риска. Covid-19 и пожилые».

Врач-инфекционист временного инфекционного госпиталя РКБ Гульнара Леонова расскажет об особенностях течения коронавируса у пожилых граждан, психическом состоянии пациентов серебряного возраста и восстановлении после болезни.

Начало эфира в 13.00.

Модератор беседы — Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Трансляция пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 и Министерства здравоохранения РТ.