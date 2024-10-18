Врачи РКБ удалили из гортани пациента огромную опухоль – это третий такой случай в России

Гигантскую доброкачественную опухоль – миксому удалили оториноларингологи Республиканской клинической больницы из гортани пациента. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ

Уникальность случая в том, что обычно миксомы вырастают в сердце. Подобное образование в горле – редкость. В России было описано всего два подобных случая.

Однако у 67-летнего татарстанца опухоль из соединительных тканей выросла уже во второй раз.

«Впервые образование выросло до трех сантиметров в диаметре еще в 2021 году. В лор-отделении РКБ Татарстана его прооперировали и благополучно вписали. Но весной этого года мужчина снова пошел к врачам – вновь выросшая опухоль мешала ему глотать пищу», – объяснили в пресс-службе РКБ.

Фото: Пресс-служба РКБ

На этот раз оториноларингологи больницы удалили образование диаметром уже восемь сантиметров. Операция длилась полтора часа. Удалили опухоль через рот, дополнительные разрезы не потребовались. Сейчас мужчина идет на поправку.