Врач РКБ Татарстана объяснила, почему грипп нельзя лечить антибиотиками

Грипп и ОРВИ нельзя лечить антибиотиками без назначений врача-терапевта или инфекциониста. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая отделением клинической фармакологии РКБ Альбина Звегинцева.

«Грипп и ОРЗ вызываются вирусами, а антибиотики эффективны исключительно против бактерий. Их необоснованное применение при вирусных инфекциях бесполезно. Что будет, если пить антибиотики без надобности? Проблемы с кишечником, возможна сыпь, тошнота, слабость, тяжелые аллергические реакции, токсическое поражение печени, почек. И самое страшное – антибиотики перестанут работать, когда они действительно будут нужны, потому что бактерии в вашем организме к ним уже привыкли. Антибиотикорезистентность – это не просто угроза, а реальная причина смертей по всему миру», – объяснила доктор.

В случае вирусного заболевания лучшим средством, по словам эксперта, будет постельный режим, обильное питье, жаропонижающие препараты при температуре выше 38,5°C, проветривание помещений, легкое питание.

«В большинстве случаев грипп и ОРВИ проходят самостоятельно за 5–7 дней. Однако иногда вирусная инфекция ослабляет иммунитет, и к ней присоединяется бактериальное воспаление. Если через 4–7 дней болезни состояние внезапно ухудшается после временного улучшения, температура снова поднимается (особенно выше 38,5°C), появляется гнойная мокрота желто-зеленого цвета или насморк, боль в ухе, налеты на миндалинах или одышка, необходимо срочно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства», – добавила Звегинцева.