news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 сентября 2026 19:03

Врач развеял главные мифы о прививках от гриппа

Читайте нас в

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» развеял два самых распространенных мифа о прививках от гриппа.

По словам эксперта, одним из таких мифов являются серьезные побочные эффекты и осложнения якобы после прививки. Тем не менее, по словам врача, за его 40 лет работы не было ни одной серьезной побочной реакции на прививку. При этом, в настоящее время людей, переносящих прививки тяжело стало заметно меньше.

Он также развеял миф о «непонятных веществах» внутри вакцины.

«Этот миф, пожалуй, самый живучий, поскольку апеллирует к незнанию состава препарата. Все составляющие вакцины прошли клинические испытания, и все они безопасны для использования», – сказал врач.

#полезная информация #мнение эксперта #прививки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

14 сентября 2026

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

14 сентября 2026
Новости партнеров