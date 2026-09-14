Врач развеял главные мифы о прививках от гриппа

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» развеял два самых распространенных мифа о прививках от гриппа.

По словам эксперта, одним из таких мифов являются серьезные побочные эффекты и осложнения якобы после прививки. Тем не менее, по словам врача, за его 40 лет работы не было ни одной серьезной побочной реакции на прививку. При этом, в настоящее время людей, переносящих прививки тяжело стало заметно меньше.

Он также развеял миф о «непонятных веществах» внутри вакцины.

«Этот миф, пожалуй, самый живучий, поскольку апеллирует к незнанию состава препарата. Все составляющие вакцины прошли клинические испытания, и все они безопасны для использования», – сказал врач.