Врач расскажет татарстанцам о влиянии коронавируса на течение беременности

Завтра, 23 июня, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Татарстана Татьяна Шигабутдинова станет гостьей прямого эфира на странице Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 в соцсети Instagram.

Эксперт расскажет о влиянии коронавируса на течение беременности, сроках вакцинации при планировании детей и влиянии прививки на женский организм.

Тема беседы сформулирована следующим образом: «С заботой о будущем: вакцинация и материнство». Модератором выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Онлайн-трансляция начнется в 11.00.

Эфир пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 — @stopcovid19.tatarstan и Министерства здравоохранения РТ — @minzdravrt.