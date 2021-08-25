Врач рассказала татарстанцам, как правильно подготовить ребенка к школе

Чтобы ребенок без труда начал новый учебный год, следует скорректировать его режим питания и дня и настроить на позитив. Об этом в прямом эфире рассказала жителям Татарстана главный специалист Минздрава РТ по общей врачебной практике Люция Фейсханова.

«Надо выстраивать режим, близкий к школьному. Если ребенок поздно ложился спать, то потихоньку к 1 сентября надо сделать так, чтобы ребенок ложился чуть пораньше, вставал тоже чуть раньше, чем обычно, но не так, что вчера ты ложился в 12 часов и встал в девять утра, сегодня ты ложишься в девять, а встаешь в семь. Это должно быть постепенно, чтобы не было негативного отторжения», — отметила специалист.

В случае, если у ребенка нет желания идти в школу, могут помочь совместные покупки красивых канцелярских предметов, чтобы он сам выбрал себе тетради, дневник и рюкзак.

По словам Фейсхановой, у первоклассников и первокурсников проблем с желанием посетить учебное заведение быть не должно, потому что для них это место неизведанное и интересное.

«Я бы посоветовала еще наладить режим питания, потому что если у ребенка будет присутствовать частая вредная пища, углеводная, она будет способствовать сонливости. Лучше сделать акцент на белковую пищу, чтобы начать этот период в хорошем темпе», — добавила эксперт.

Кроме того, врач посоветовала последние дни каникул провести активно, чтобы у ребенка остались теплые воспоминания о лете и он пошел в школу или институт с чувством, что лето было насыщенным и прошло не зря.