Врач рассказала, почему важно следить за дефицитами витаминов в организме

Согласно статистике, взрослые люди в среднем переносят простуду 2-3 раза в год, а главная волна ОРВИ традиционно накатывает во второй половине зимы. Одна из причин такой сезонности — авитаминоз, который сильнее всего дает о себе знать в конце холодного времени года. Нехватка витаминов может напрямую влиять на ослабление иммунитета.

Как отметила в беседе с «Радио 1» председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Ермолаева, первым шагом должен стать общий анализ крови. Он покажет, нет ли снижения гемоглобина и эритроцитов, что может сигнализировать о недостатке железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Если эти показатели отклоняются от нормы, врач назначит более узкие анализы на конкретные микроэлементы.

На что обратить особое внимание?

Витамин D: его дефицит очень распространен. Этот витамин необходим для усвоения кальция, который укрепляет кости, зубы и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Поскольку он вырабатывается на солнце, в группе риска находятся жители северных регионов и те, кто редко бывает на улице.

Витамин С: сдать анализ на его содержание стоит при таких симптомах, как кровоточивость десен, медленное заживление ран и частые простуды.

Витамины А и Е: они отвечают за остроту зрения и здоровье кожи. Эксперт советует проверять их уровень, если зрение ухудшается даже на полдиоптрии в год.

Евгения Ермолаева подчеркивает, что интерпретировать результаты анализов и назначать лечение должен только врач. Именно специалист определит, как лучше восполнить дефицит — скорректировать диету, добавить БАДы или назначить лекарственные препараты. Самостоятельный и бесконтрольный прием витаминов, особенно для детей, беременных и пожилых людей, может быть небезопасен.