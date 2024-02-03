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Врач рассказала, почему в последние десятилетия «онкология молодеет»
Специалисты связывают рост онкологических заболеваний у молодежи с появлением систем курения. Об этом заведующая радиологическим отделением Республиканского клинического онкодиспансера им. М. Сигала Мария Аглуллина рассказала в «Интервью без галстука», текст вышел на сайте «Татарстан 24».
«Сказать, что в последнее время среди молодежи был отмечен всплеск новообразований, не совсем верно. Тем не менее у нас, действительно, достаточно много молодых пациентов — как девушек, так и молодых мужчин. Мы связываем это с появлением современных систем курения, которые очень нравятся молодежи», — отметила врач-онколог.
Она напомнила, что в подобных системах содержится большое количество химических соединений, смол, которые являются абсолютными канцерогенами. Аглуллина уточнила, что в случае с девушками также причиной развития онкозаболевания может стать бесконтрольный прием контрацептивов — это в будущем может спровоцировать опухоли как молочных желез, так и яичников и матки.
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