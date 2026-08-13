Врач рассказала, почему травы нельзя считать лекарством

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с «Радио 1» рассказала, что травы нельзя приравнивать к настоящим медикаментам.

«Травы – это не лекарственные средства. Мы помним про подорожник, который прикладывали к ранам. Здесь больше действует самовнушение: успокоение от ромашки, выздоровление от подорожника», – сказала эксперт.

Она также предупредила, что главный риск при таком подходе – это возможные ошибки в сборе растений или незнание особенностей собственного здоровья. Тем не менее, травяные чаи обычно не вызывают привыкания, если в их составе нет спирта и наркотических веществ.

«Сейчас лекарства на травах мы можем купить в аптеках, но делать это нужно по рецепту, потому что не знаешь, как отреагирует организм. До сих пор еще есть "аптекарские огороды", где выращивают травы. Отвары вреда не принесут, если не собраны своими руками, потому что, собирая самостоятельно, мы не всегда можем распознать, полезное это или сорняк», – рассказала Вострикова.