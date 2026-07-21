Врач рассказала, почему гепатит С называют «ласковым убийцей»

В беседе с «Радио 1» заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова рассказала о том, почему гепатит С называют «ласковым убийцей», и о важности его своевременного выявления.

«Гепатит C – это редкий случай в медицине, когда у нас на руках есть почти стопроцентное лекарство. Но главная проблема в том, что человек просто не знает, что болен», – отметила эксперт и напомнила, что заболевание часто протекает скрыто годами, из-за чего его и прозвали «ласковым убийцей».

Она добавила, что анализы на это заболевание проводят при плановом осмотре, перед госпитализацией или операцией, а также у беременных.

Лечение гепатита C полностью оплачивается по полису ОМС, занимает всего от полутора до трех месяцев и почти не мешает повседневной жизни. После завершения терапии пациенту делают контрольный анализ, и в подавляющем большинстве случаев пациенты выздоравливают.

«Фактически лечение – это просто расписание на 2–3 месяца, когда человек принимает таблетки и живет совершенно обычной жизнью», – рассказала Отдельнова.

Специалист призвала не затягивать с обследованием – на ранней стадии справиться с болезнью гораздо легче, чем бороться с тяжелыми осложнениями потом.