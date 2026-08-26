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Общество 26 августа 2026 19:08

Врач рассказала о вреде арбузов и дынь осенью

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Употребление арбузов и дынь осенью может привести к негативным для организма последствиям. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Осень — это время повышения тревожности, а значит, обострения хронических заболеваний ЖКТ. Чуть большая доза арбуза или дыни может стать триггером для гастрита, панкреатита. Сладкий продукт действует отрицательно на поджелудочную железу, если она нездорова, и может вызвать застой желчи», — рассказала эксперт в беседе «Радио 1».

Мойсенко также предупредила о риске синдрома избыточного бактериального роста и брожения в кишечнике, могущего возникнуть из-за употребления арбузов и дынь.

«Поедание бахчевых усиливает рост условно-патогенной флоры и кандидоза. Потом вся осень будет посвящена тому, чтобы вылечить свой желудочно-кишечный тракт», — объяснила она.

#арбузы #дыня #врач-диетолог
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