Врач рассказала о причинах лор-заболеваний в летний период

Теплая пора года – время отпусков и путешествий, однако нередко именно в этот период возникают проблемы со здоровьем, особенно заболевания уха, горла и носа. Врач-отоларинголог Полина Вашкевич в интервью «Радио 1» отметила, что болезненные ощущения в горле летом – довольно распространенное явление.

«Это может происходить из-за сочетания неблагоприятных температурных перепадов, например, когда из уличной жары мы заходим в прохладное помещение. Зачастую сухой воздух на фоне кондиционера может влиять на частоту заболевания органов. Еще влияет потребление холодных продуктов и напитков», — сказала она.

По словам доктора, некоторые люди более подвержены болезням лор-органов.

«Например, если у человека неправильное носовое дыхание за счет искривленной перегородки носа, когда происходит стекание слизи по задней стенке глотки, это способствует формированию не только хронического ринита, но и хронического фарингита. Воспаляется горло, а дальше начинаются заболевания желудочно-кишечного тракта», — объяснила врач.