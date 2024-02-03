Врач рассказала, можно ли заранее выяснить подверженность онкологии

С помощью исследований можно выяснить предрасположенность человека к онкозаболеваниям — специалисты по генетике выявили ряд мутаций, чье присутствие в генах повышает риск заболеть. Однако количество раков, вызванных генными мутациями, очень низок, поэтому проводить анализы нецелесообразно. Об этом заведующая радиологическим отделением Республиканского клинического онкодиспансера им. М. Сигала Мария Аглуллина рассказала в «Интервью без галстука», текст вышел на сайте «Татарстан 24».

«Можно выяснить, есть ли у тебя предрасположенность. Но всем подряд определять эти мутации не стоит, потому что количество раков, вызванных генными мутациями, достигает всего 10%, да и мутаций достаточно много», — рассказала специалист.

Она пояснила, что чаще всего врачи направляют на исследование мутаций женщин или мужчин, у которых двое или трое ближайших родственников имеют заболевания молочной железы, яичников и заболели в достаточно молодом возрасте или имели несколько онкологических заболеваний.

Аглуллина отметила, что если бы специалисты знали единственный фактор, который приводит к онкологии, то человечество, наверняка, давно бы избавилось от этого заболевания.

«На самом деле это совокупность факторов. Конечно, это и экология, и место работы человека, если это вредные производства, металлургические комбинаты, нефтехимическая промышленность. Конечно, это генетика, поэтому в последние годы особый упор делается именно на изучение генетики опухоли. Сейчас выявлен ряд мутаций. Например, общеизвестные мутации BRCA1 и BRCA2. Когда эти мутации присутствуют в генах, риск заболеть раком молочной железы до 85%, раком яичников до 25%, есть повышенные риски рака предстательной железы, поджелудочной железы и меланомы», — сказала врач.