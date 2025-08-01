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Общество 1 августа 2025 13:37

Врач рассказала, можно ли лечить больное горло мороженым

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Использовать мороженое при боли в горле можно, заявила врач-отоларинголог Полина Вашкевич в беседе с «Радио 1».

«Холод, действительно, может временно купировать болевой синдром, облегчить состояние пациента, немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Но самое главное – подарить положительные эмоции», – сказала эксперт.

По словам доктора, после удаления небных миндалин и аденоидов пациентам могут предложить мороженое, потому что это облегчает состояние.

#врачи #советы
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