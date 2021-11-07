Врач рассказала, кому грозит симптом «ковидных пальцев»

Симптом «ковидных пальцев», или ложного обморожения, особенно часто выявляется у курильщиков и пациентов с сосудистой патологией. Об этом со ссылкой на врача-иммунолога Зою Скорпилеву сообщает РБК.

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — объяснила специалист.

Она уточнила, что кожные проявления — довольно часто встречаются у пациентов с Covid-19. Данные проявления, в числе которых сыпь и так называемые «ковидные пальцы», уже изучены исследователями.

Кроме того, у больных коронавирусом могут наблюдаться сине-красные, пурпурные бугорки или волдыри, а также покраснения и припухлости.