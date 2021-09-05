Врач рассказала, какими инфекциями можно заразиться через смартфон

Поверхность телефона — место, на котором может жить большое количество опасных микробов — возбудителей болезней. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, исследователи из британского Университета Суррея провели эксперимент, взяв смывы со смартфонов обычных людей. Анализ показал, что на гаджетах может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза.

«В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза» — рассказала врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская.

В том числе на смартфонах были обнаружены бактерии, вызывающие кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит. Поэтому, чтобы обезопасить себя, владельцу стоит хотя бы раз в день дезинфицировать поверхность гаджета.

Для очистки можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт либо специальные средства для дезинфекции устройств. Однако не стоит забывать, что чистящие средства не должны попасть внутрь корпуса устройства, напомнила медик.