Врач рассказала, какие факторы могут повлиять на уровень антител после вакцинации

Формирование иммунитета после вакцинации от Covid-19 у каждого человека может быть индивидуальным и зависеть от разных факторов, в том числе внешних. Об этом ТАСС рассказала врач функциональной диагностики, терапевт «Медскан» Анна Баранова.

Так, на формирование антител могут повлиять и плохое питание, стресс, экология.

«Выработка антител после вакцинации — это иммунный процесс, эффективность которого может быть ослаблена различными факторами, основными их них являются перенесенные или текущие инфекции, хронические заболевания, стрессы, недостаточность питания, плохая экология окружающей среды и так далее», — рассказала Баранова.

Она пояснила, что иммунный процесс у каждого человека индивидуален, поэтому и наблюдается разный уровень выработанных после прививки антител.

По словам Барановой, авитаминоз также может ослабить иммунную реакцию на вакцину. Чтобы вакцинация имела максимально хорошие результаты, перед инъекцией можно пройти небольшое обследование — общий анализ крови, анализ на витамин Д.

«Важно в комплексе оценить выраженность хронических болезней, если они есть, проверить состояние организма по анализам крови», — резюмировала Баранова.