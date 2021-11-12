news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
12 ноября 2021  09:18

Врач рассказала, какие факторы могут повлиять на уровень антител после вакцинации

news_top_970_100

Формирование иммунитета после вакцинации от Covid-19 у каждого человека может быть индивидуальным и зависеть от разных факторов, в том числе внешних. Об этом ТАСС рассказала врач функциональной диагностики, терапевт «Медскан» Анна Баранова.

Так, на формирование антител могут повлиять и плохое питание, стресс, экология. 

«Выработка антител после вакцинации — это иммунный процесс, эффективность которого может быть ослаблена различными факторами, основными их них являются перенесенные или текущие инфекции, хронические заболевания, стрессы, недостаточность питания, плохая экология окружающей среды и так далее», — рассказала Баранова. 

Она пояснила, что иммунный процесс у каждого человека индивидуален, поэтому и наблюдается разный уровень выработанных после прививки антител.

По словам Барановой, авитаминоз также может ослабить иммунную реакцию на вакцину. Чтобы вакцинация имела максимально хорошие результаты, перед инъекцией можно пройти небольшое обследование — общий анализ крови, анализ на витамин Д.

«Важно в комплексе оценить выраженность хронических болезней, если они есть, проверить состояние организма по анализам крови», — резюмировала Баранова.

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное