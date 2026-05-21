Врач рассказала, как замедлить старение после 65 лет

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что можно сделать в возрасте 65 и более лет, чтобы замедлить старение.

В первую очередь она посоветовала проверить кровь на общий белок – его должно быть не меньше 70. Если показатель низкий, стоит есть больше животного белка и, возможно, принимать ферменты.

Также важно добавлять в завтрак немного жиров: кусочек рыбы, оливковое масло или оливки, чтобы помочь желчному пузырю и улучшить пищеварение. Яйца лучше готовить всмятку – так желток усвоится проще.

Кроме того, Мойсенко рекомедует замачивать крупы на ночь – это убирает вещества, мешающие усвоению витаминов группы В и минералов. Перед едой можно выпить немного лимонного сока или добавить яблочный уксус в блюда – это стимулирует желудок и помогает переваривать белок.

Если после еды чувствуется тяжесть или анализы показывают проблемы с пищеварением, врач может временно назначить ферменты – это не навсегда, а только для поддержки организма.