Врач рассказала, как узнать свой биологический возраст

Биологический возраст человека и возраст хронологический – не одно и то же, уверяет диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, если хронологический возраст – это цифры в паспорте, то биологический – это состояние организма.

«Есть люди, которые уже имеют перечень хронических заболеваний, а есть те, кто, невзирая на паспорт, имеют другие критерии здоровья», — сказала Мойсенко в беседе с «Радио 1».

Врач также рассказала, как можно узнать свой биологический возраст.

«Узнать свой биологический возраст можно с помощью осмотра, анкетирования и анализа крови. Нужно проверить углеводный обмен (глюкоза, гликированный гемоглобин), липидный профиль (холестерин), общий белок», — отметила Мойсенко.