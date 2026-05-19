Врач рассказала, как родителям выбирать отпугиватель комаров для ребенка

Ценный совет родителям, выбирающим репелленты детям, дала неонатолог и вакцинолог Рабият Зайниддинова. Врач порекомендовала те отпугиватели комаров, в составах которых есть аббревиатура ДЭТА.

«Родители теряются, видя полки магазинов, но нужно смотреть не на бренд, а на состав. Работают препараты, в составе которых есть аббревиатура ДЭТА. Это зеленая зона, и еще это может быть средство на основе пикаридина или икаридина. Менее пахучие, менее липкие», – посоветовала Зайниддинова в беседе с «Радио 1».

Как утверждает врач, при себе нужно всегда иметь антигистаминные препараты – если насекомое все-таки укусит.

«Всегда носите с собой антигистаминные средства. Можно помазать местно гелями, можно дать возрастную дозу препарата. Если вы видите, что нарастает отечность в месте укуса, зуд сохраняется или усиливается, ребенок ведет себя нехарактерно, беспокойно, тревожно или присоединяется температура – осмотр обязателен», – предупредила Зайниддинова.