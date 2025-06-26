Врач рассказала, как подготовить ребенка к аллергопробам

Аллергия у детей становится все более распространенной. В Научно-исследовательском клиническом институте детства проводят современные аллергопробы, чтобы точно выявить аллергены и назначить лечение. Используются два метода — кожные тесты и анализ крови. Выбор зависит от состояния ребенка и других факторов, рассказала «Радио 1» директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Один из методов диагностики аллергий – кожный диагностический тест. На коже делают легкие насечки, а для оценки реакции организма наносят предполагаемый аллерген. Также проводим анализ крови, определяющий уровень специфических антител. Они могут свидетельствовать об аллергии на определенные вещества. Метод особенно актуален для детей с чувствительной кожей или для тех, кто уже принимает антигистаминные препараты», – отметила специалист.

Кожные пробы делают вне сезона цветения, если нет простуды. К лабораторным тестам это не относится – их можно проводить круглый год. Перед пробами нужно прекратить прием антигистаминов за 5–7 дней. В период обострения заболеваний кожные пробы не проводят. В этом случае предлагается лабораторная диагностика.

«Аллергопробы разрешены при отсутствии у пациента респираторных заболеваний. Лабораторные тесты проводят круглогодично. На их чувствительность не влияют стадия заболевания, период контакта с аллергеном, прием препаратов», – добавила врач.

Пройти диагностику с помощью аллергопроб рекомендуют всем, кто страдает от сезонной или постоянной аллергии, включая ринит, конъюнктивит и бронхиальную астму.