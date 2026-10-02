Врач рассказала, как не допустить, чтобы гипертония обернулась катастрофой

Больные гипертонией длительное время могут не ощущать никаких симптомов. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Дворина.

«При этом заболевании ничего не болит и не беспокоит. Но в этот момент поражаются сосуды, почки, сердце, страдают все органы зрения и головной мозг», — предупредила она.

Врач также отметила, что диагноз нередко ставят больному лишь тогда, когда изменения стали необратимыми.

«Бывают случаи, когда человек слепнет, и только в этот момент ему ставят диагноз. Тогда у человека развивается инфаркт или нарушение мозгового кровообращения, и выясняется, что он много лет страдает артериальной гипертензией. Если повышенное давление выявили случайно — при диспансеризации или самостоятельном измерении, — нельзя откладывать визит к врачу», — сказала Дворина в беседе с журналистом «Радио 1».

Эксперт также рассказала, как не допустить, чтобы гипертония обернулась катастрофой для больного. Для этого нужно регулярно измерять давление. Кроме того, кардиолог отметила, что лечение начинается с коррекции образа жизни, и только затем подключаются препараты.

«Регулярное измерение давления — простая привычка, которая может предотвратить катастрофу», — резюмировала врач.