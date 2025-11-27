Врач рассказала, что снижение веса уменьшает риск возникновения диабета

Врач-эндокринолог Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, что для значительного снижения вероятности развития диабета второго типа достаточно уменьшить массу тела всего на 5–7%.

По ее словам, это заболевание в большинстве случаев можно предотвратить с помощью последовательны усилий. Ключевым фактором профилактики является контроль веса.

«Даже потеря 5–7% от исходной массы тела значительно снижает риск», — пояснила специалист.

Помимо этого, важны регулярная физическая активность — не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю и сбалансированное питание.

Врач рекомендует строить рацион на основе овощей, кроме картофеля, цельнозерновых круп, нежирного белка и полезных жиров. При этом следует максимально ограничить сладкие напитки, выпечку, фастфуд и продукты глубокой переработки.

Кузнецова также добавила о необходимости регулярно проверять уровень глюкозы в крови, особенно после 40 лет.