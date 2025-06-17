Врач рассказала, что наушники летом могут вызвать инфекционные заболевания ушей

В летнее время резко возрастает риск возникновения ушных заболеваний. Одной из причин этого специалисты называют частое использование наушников в жаркую погоду. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1».

«Лучше вообще исключить наушники из повседневного использования. Они раздражают слизистую оболочку внутреннего уха, что может привести даже к потере слуха. Внутреннее ухо очень чувствительно, поэтому чем дальше звуковой источник от него — тем безопаснее», — отметила она.

В качестве более безопасной альтернативы эксперт порекомендовала использовать полноразмерные накладные наушники, которые не контактируют напрямую с внутренним ухом и воздействуют только на наружную часть.

«Не стоит вставлять ничего в ухо — это вызывает раздражение и может спровоцировать воспаление. Организм не предусматривает такого воздействия. Кроме того, через наушники можно занести вирусную или грибковую инфекцию, появится фурункул. Частая проблема — образование серной пробки, которая со временем становится источником инфекции и требует системного лечения», — объяснила Людмила Елизарова.

Если полностью отказаться от наушников невозможно, врачи советуют регулярно обрабатывать их антисептиком. Однако это не гарантирует полной защиты от возможных осложнений.