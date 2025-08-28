Врач рассказала, что курение и ожирение увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний

Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» рассказала, что при курении и избыточном весе увеличивается риск проблем с холестерином.

«Ожирение само по себе меняет уровень холестерина. У курящего человека до 12 раз увеличиваются риски», – отметила врач.

По словам кардиолога, питание тоже влияет на уровень холестерина в крови и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«В рационе должно быть всегда много клетчатки, пищевых волокон, овощей и фруктов. В то же время должно быть мясо, но не жирного сорта, а более постного: курица, индейка, кролик, говядина. Иногда можно поесть баранину, свинину, но не увлекаться», — объяснила врач.

Кроме того, есть препараты, которые восстанавливают уровень липопротеидов низкой плотности, то есть холестерина. Но эту комбинированную терапию назначает врач.