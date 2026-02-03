news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 февраля 2026 17:09

Врач рассказала, чем опасны трещины и покраснения на коже рук от мороза

Читайте нас в
Телеграм

Врач-аллерголог, иммунолог и терапевт Людмила Лапа в разговоре с «Радио 1» пояснила, что, если не обращать внимания на покраснение, зуд, шелушение и трещины на коже рук от мороза, это может привести к серьезным проблемам.

По словам специалиста, через повреждения на коже в организм способна проникнуть инфекция, что ослабит иммунитет и приведет к частым и затяжным заболеваниям. Также она отметила, что аллергия на холод действительно существует и возникает из-за чрезмерного ответа иммунной системы на низкую температуру.

Чтобы защититься от болезни, врач рекомендует в осенне-зимний период всегда носить перчатки и регулярно использовать питательные защитные кремы.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026