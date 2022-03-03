Врач рассказал татарстанцам, могут ли дети быть вегетарианцами без вреда для здоровья

Переход на вегетарианство в детском возрасте чреват возникновением проблем со здоровьем, поскольку рассчитать правильное растительное меню для ребенка очень трудно. Об этом во время прямого эфира о здоровом питании рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии КГМУ Аэлита Камалова.

Врач отметила, что дети, придерживающиеся вегетарианской диеты, зачастую обращаются в больницы с жалобами на анемию. По словам специалиста, государственные стандарты не предусматривают подобного ограничения питания для детей, за исключением тех случаев, когда этого требуют заболевания, такие как целиакия или аллергия.

«Вегетарианство само по себе, если оно адекватное и правильное, то это и профилактика серьезных заболеваний. Но чтобы построить рацион развивающегося ребенка, у которого каждый день меняется метаболизм, меняется его вес, нужен грамотный подход. Четко должно быть рассчитано, что ребенок с этим растительным белком получил все необходимые аминокислоты. В отличии от животного белка, растительный – всегда дефицитен по одной или двум аминокислотам», – отметила Камалова.

Она также добавила, что родители-вегетарианцы не могут транслировать свой рацион на детей, поскольку питание ребенка нацелено не только на получение энергии, но и на рост и развитие всего организма.

«Санитарным законодательством предусмотрены нормы питания исходя из физиологических потребностей, и в нем нет никакой ссылки на то, что такое питание допустимо для детей. Поэтому нужно исходить из того, что физиологически нормальное питание – это то питание, которое сейчас организуется в школах, и вот такие отклонения сейчас не допускаются, они чреваты нарушением состояния здоровья детей», – прокомментировала возможность вегетарианского меню в школах руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.