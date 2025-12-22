Врач рассказал, почему терапия у психолога может калечить, а не помогать

В современном мире тема ментального здоровья перестала быть табу и превратилась в часть массовой культуры. Психология из академической дисциплины стала популярным хобби, а затем — огромной индустрией. Мы записываемся к терапевтам, штудируем книги по саморазвитию и легко используем в речи слова «триггер» или «токсичность». Однако возникает резонный вопрос: помогают ли эти тренды нам стать счастливее или же они просто предлагают новый язык для описания старых проблем?

В беседе с «Радио 1» на эту тему высказался врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он объяснил, почему визит к психологу сегодня часто приводит не к облегчению, а к новым разочарованиям и даже травмам.

Специалист отмечает, что многие клиенты приходят не за работой над собой. Чаще сквозь просьбу о помощи проглядывает желание изменить другого человека или найти оправдание собственным поступкам.

«Все девушки спрашивают одно: как сделать, чтобы "он" слушался? А мужчины — другое: на что я смотрел, когда её выбирал?» — приводит пример эксперт.

Вместо внутренних изменений человек ищет рычаг влияния или подтверждение своей правоты. Именно на таких запросах, по словам психиатра, процветает рынок псевдопсихологии, который охотно продает иллюзию быстрого и простого решения.

Одна из ключевых проблем — катастрофическое снижение планки для тех, кто называет себя психологом. Статус «консультанта» сегодня можно получить почти мгновенно.

«Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3000 рублей, удаленно, за один день», — констатирует Александр Федорович.

Отсутствие фундаментального образования, клинического опыта и профессиональной этики делает подобные услуги не просто бесполезными, но и вредными. Человек в кризисе приходит за поддержкой, а получает набор шаблонных советов, обвинений или поверхностных техник, не способных решить глубинные проблемы.

Псевдопсихология не разрешает внутренние конфликты, а лишь маскирует их. Под видом заботы клиенту предлагают универсальные формулы, игнорирующие его уникальный опыт. Вместо анализа можно услышать: «сама виновата», «просто думай позитивно» или «смени фокус».

Такие методы подменяют серьезную внутреннюю работу инструкциями по манипуляции партнером или призывами быть «в ресурсе». В итоге проблема не исчезает — человек лишь учится ее игнорировать, заглушая эмоции и нарушая собственные границы.

Александр Федорович резко критикует уровень подготовки многих «специалистов».

«Как эти слабоумные психологи пишут "лечим фобии и страхи". Почему слабоумные? Потому что это одно и то же, только одно на русском, другое по-латыни».

Выбор психолога должен быть таким же тщательным, как и выбор любого другого врача.

Образование и метод: диплом профильного вуза и четкое понимание применяемого подхода (когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и т.д.) — обязательны. Короткие онлайн-курсы или эзотерические практики — тревожный знак. Обещания «быстрого результата». Психотерапия — это процесс. Гарантии решить глубокую проблему за одну-две сессии говорят о непрофессионализме. Позиция терапевта. Хороший специалист не будет ни обвинять клиента, ни безоговорочно оправдывать, закрепляя позицию жертвы. Его задача — помочь разобраться. Готовые решения. Профессионал не скажет, как вам жить. Он создаст условия, чтобы вы нашли свой путь. Если психолог диктует правила — это не терапия, а контроль.

Язык специалиста тоже многое раскрывает.

«Уже вопрос "что мы лечим?" говорит о том, что вы имеете дело со слабоумным психологом», — считает эксперт.

По мнению Александра Федоровича, корень проблемы лежит не в личных травмах, а в устройстве общества.



«Если в обществе есть четкая структура, психологи не нужны. Проблема у людей ровно одна — отсутствие уверенности в завтрашнем дне. А сегодня у нас нет уверенности даже в сегодняшнем», – отмечает врач.

Чувство нестабильности и постоянной тревоги заставляет людей искать опору. В таких условиях психология становится не только помощью, но и прибыльным бизнесом, модным трендом и инструментом влияния.

Идти к специалисту стоит не потому, что это модно, а когда вам действительно нужен проводник в лабиринте собственных мыслей и чувств. Иногда первый и самый важный шаг — задать себе честный вопрос: «А тебе точно к психологу надо? Может, тебе просто жизнь наладить?».

Настоящие изменения начинаются не с модных терминов и не в кабинете терапевта, а с готовности заглянуть внутрь себя и взять ответственность за свою жизнь.