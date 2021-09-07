Врач рассказал об особенностях штамма Covid-19 «Мю»

ВОЗ признала штамм коронавируса «Мю» вызывающим интерес — он менее опасен, чем «Дельта», однако информации о нем пока недостаточно. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Всемирная организация здравоохранения ему присвоила пометку „вызывает интерес“. Там отметили, что необходимо национальным органам здравоохранения отслеживать распространение этого штамма», — объяснил специалист журналистам канала «Звезда».

Данный вариант Covid-19 начал распространяться с Южной Америки. По словам специалистов, он и в дальнейшем будет вызывать локальные вспышки заболеваемости, однако о массовой опасности говорить пока рано.

«Мю» содержит необычную мутацию в генетическом коде штамма, его влияние на организм человека не совсем ясно. Болибок уточнил, что в настоящее время в России не выявлялись случаи заражения данным штаммом.