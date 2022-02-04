Врач рассказал об опасности «коктейля штаммов» Covid-19 в России

Несмотря на быстрое распространение «омикрона», в России продолжают выявляться и другие разновидности коронавируса. Такой «коктейль штаммов» способен поражать разные группы населения, порождать новые варианты вируса, подчеркнул в беседе с радио Sputnik профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, высокая заболеваемость, которую мы наблюдаем в стране в последнее время, связана в том числе и с циркуляцией разных штаммов.

«Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, „омикрон“ начинает заражать детей. С другой стороны, есть „дельта“, которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром», — объяснил специалист.

Он напомнил, что зараженные «дельтой» болеют более тяжело, а данная разновидность Covid-19 достаточно сильно распространена в России.

Кроме того, соседство разных разновидностей может привести к дальнейшей эволюции коронавируса.

«„Омикрон“, „дельта“ и другие штаммы в одном месте — это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции», — заявил Аграновский.