Врач рассказал о состоянии жительницы Зеленодольска, которую переехал автомобиль

Женщина, которую вчера несколько раз переехал кроссовер в Зеленодольске, находится в состоянии средней степени тяжести, переломов у нее нет. Об этом рассказал лечащий врач пациентки, врач травматолог-ортопед Зеленодольской ЦРБ Михаил Моисеев.

«Пациентка поступила вчера около часа дня в приемный покой, доставлена была бригадой скорой помощи, со слов больной, была сбита автомобилем. Жаловалась на боли в пояснице, в правом коленном суставе и травму в тазобедренном суставе», – отметил доктор.

В ЦРБ женщину осмотрели, сделали рентген. Врач рассказал, что повреждений костей специалисты не обнаружили.

«Обнаружили у нее небольшую отслойку кожи верхней трети правой голени. Состояние стабильное, но с учетом того, что ее все-таки сбил автомобиль и возможны какие-то дополнительные повреждения, мы предложили ей лечь в больницу, она согласилась», – сообщил Михаил Моисеев.

На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, она стабильна, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, вчера в соцсетях появилось пугающее видео из Зеленодольска. На кадрах видно, как кроссовер начинает сдавать задним ходом и сбивает женщину. Водитель немного отъезжает и еще дважды наезжает на пешехода.