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Ру Тат
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Здоровье
23 июля 2022  21:20

Врач рассказал о состоянии заразившегося Covid-19 Байдена

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Состояние американского Президента Джо Байдена, заболевшего Covid-19, продолжает улучшаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его лечащего врача Кевина О’Коннора. 

По словам специалиста, Байден по-прежнему принимает лекарство Paxlovid. «Его пульс, давление, ритм дыхания и температура остаются в полной мере в норме», — сказано в заявлении О’Коннора.

Сейчас у американского лидера сохраняются насморк, боль в горле, кашель и ломота в теле. По предварительным результатам анализа, Байден заразился подвидом омикрон-штамма BA.5, заявил врач.

#коронавирус
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