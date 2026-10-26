Врач рассказал о пользе корня имбиря при простудах

Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов, известный в блогосфере как «Доктор Ник», рассказал о полезных свойствах корня имбиря при простуде. По его словам, это старое средство из еще растительной медицины.

«Основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — рассказал Харлов.

Эксперт также добавил, что свежий корнеплод обладает более сильным эффектом, нежели высушенный засахаренный.

«Польза от засахаренного имбиря 50 на 50. У половины людей эта энергия из углеводов пойдет в дело, в том числе и на противовоспалительный эффект. Если к этому добавить салициловой кислоты, например, аспирина, то это будет даже способствовать снижению воспаления, и человек начнется натурально испускать из тебя тепло, а для другой половины людей засахаренный имбирь ситуацию может только ухудшить. К сожалению, сейчас трудно предсказать, от чего это именно зависит, но это основано на реакциях людей», — объяснил Харлов, беседуя с журналистом «Радио 1».

Специалист отметил, что имбирь не стоит употреблять на голодный желудок, так как это может вызвать обострение желудочно-кишечных заболеваний.