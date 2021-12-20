Врач рассказал, можно ли прививаться людям с психическими расстройствами

Люди с психическими расстройствами могут вакцинироваться от коронавируса. Никаких противопоказаний для этого нет, рассказал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр депздрава Москвы Георгий Костюк.

«Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что пациенты прививаются только добровольно. Медики лишь проводят консультации и объясняют необходимость вакцинации.