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Ру Тат
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Здоровье
20 декабря 2021  08:34

Врач рассказал, можно ли прививаться людям с психическими расстройствами

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Люди с психическими расстройствами могут вакцинироваться от коронавируса. Никаких противопоказаний для этого нет, рассказал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр депздрава Москвы Георгий Костюк.

«Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что пациенты прививаются только добровольно. Медики лишь проводят консультации и объясняют необходимость вакцинации.

#психические расстройства #вакцинация #коронавирус #побочные эффекты
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