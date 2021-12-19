Врач рассказал, кто из пациентов с коронавирусом выздоравливает хуже остальных

Пациенты с коронавирусом, подключенные к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже остальных, из-за крайне тяжелой болезни выживают два человека из 10. Об этом заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

«Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты», — приводит слова медика РИА Новости.

По словам Царенко, средний возраст больных на ЭКМО составляет 42,5 года, самый молодой пациент в больнице — 28-летний мужчина.

Главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко назвала максимальный срок пребывания ковид-больного в медучреждении — пациент находился в реанимации 120 дней, после в отделении еще месяц.