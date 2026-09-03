Врач рассказал, кому опасно пить кокосовое молоко

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому опасно употреблять кокосовое молоко. Оно, в первую очередь, противопоказана тем, у кого аллергия на данный продукт питания.

«Чаще всего это аллергия на кокос. У некоторых людей она может дойти вплоть до анафилактического шока. Может быть еще индивидуальная непереносимость. Это такие прямые или абсолютные противопоказания, но есть еще и относительные», — приводит слова эксперта «Радио 1».

Бобровский также добавил, что нежелательно пить кокосовое молоко людям с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина.

«Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано потребление, но кто-то говорит, что можно для похудения. Еще к относительным относятся заболевания желудочно-кишечного тракта: панкреатиты, желчнокаменная болезнь. Также противопоказаниями являются такие болезни, как подагра и мигрень», — добавил врач.