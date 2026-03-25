Врач рассказал, когда весной нужно наносить солнцезащитный крем

Врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова в разговоре с «Радио 1» рассказала, когда надо наносить солнцезащитный крем весной.

По словам эксперта, самые неожиданные ожоги поджидают нас как раз в начале весны – в апреле и мае. В это время Солнце еще не жжет, но ультрафиолетовый индекс днем уже может достигать 4–5. При этом, кожа после холодов светлая, без естественной защиты, что приводит к первым ожогам.

«Я призываю всех ориентироваться на один фактор, который точно скажет нам, нужно ли наносить средства с СПФ или нет. Это индекс ультрафиолета. Нужно открыть и посмотреть», – посоветовала дерматовенеролог.

Если УФ-индекс на уровне 3–5, защита уже нужна. При 6–7 крем обязателен, а при 8–10 лучше вообще не выходить на солнце. Если же индекс превышает 11, находиться на улице может быть опасно.