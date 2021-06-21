Врач рассказал, каким препаратом нужно повторно прививаться от Covid-19

При ревакцинации против коронавируса стоит избегать «вакцинного винегрета». То есть повторная прививка должна делаться тем же препаратом, что и первая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, председателя правления Российского респираторного общества, академика РАН Александра Чучалина.

«Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал», — добавил он.

Академик полагает, что тема ревакцинации была поднята из-за того, что у населения пока нет активного иммунитета к вирусу. При этом решение о том, когда именно стоит делать повторную прививку, должно приниматься индивидуально — в зависимости от иммунитета человека.

«К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошел на убыль через шесть–семь месяцев», — объяснил специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Минздрав разработал рекомендации для тех, кто планирует сделать повторную прививку от Covid-19.