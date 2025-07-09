Врач рассказал, какие средства помогут пережить летнюю жару

В жаркую погоду организму сложно справляться с нагрузками, дискомфорт испытывают многие люди, особенно пожилые.



Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что с определенного возраста существует набор специальных средств, которые помогут человеку в жару.

«Для нашего организма очень важно теплоотведение, то есть выделяющееся огромное количество тепла нужно утилизировать, а для этого следует освежить свой рацион лекарственных средств, посоветовавшись с врачом, температуру в помещении сделать комфортной, использовать кондиционер, пить больше воды», — посоветовал эксперт.

В летнее время могут участиться посещения туалетной комнаты, потому что организм избавляется от соли, от избытка влаги, теряет электролиты.

«На ночь я бы рекомендовал пару таблеток "аспаркама", который восполняет запас магния и калия в самой доступной или используемой форме. Это будет профилактика аритмии, особенно у людей с повышенной массой тела», — сказал врач.