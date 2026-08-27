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Общество 27 августа 2026 11:56

Врач рассказал, какие прививки должны быть у первоклассника

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Врач рассказал, какие прививки должны быть у первоклассника
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ребенок, который идет в первый класс, должен иметь ряд прививок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Мы работаем в рамках Национального календаря профилактических прививок. Возраст поступления ребенка в школу составляет 7 лет, а прививки, предусмотренные нацкалендарем, делают в 6 лет», – объяснил Лопушов.

Таким образом, 7-летний ребенок должен быть вакцинирован от:

  • дифтерии;
  • столбняка;
  • кори;
  • эпидемического паротита;
  • краснухи;
  • туберкулеза;
  • пневмококковой инфекции.

Не будет лишним пройти и сезонную вакцинацию от гриппа, отметил эпидемиолог.

#прививки #школьники #учебный год #Здоровье
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