Врач рассказал, какие прививки должны быть у первоклассника
Ребенок, который идет в первый класс, должен иметь ряд прививок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
«Мы работаем в рамках Национального календаря профилактических прививок. Возраст поступления ребенка в школу составляет 7 лет, а прививки, предусмотренные нацкалендарем, делают в 6 лет», – объяснил Лопушов.
Таким образом, 7-летний ребенок должен быть вакцинирован от:
- дифтерии;
- столбняка;
- кори;
- эпидемического паротита;
- краснухи;
- туберкулеза;
- пневмококковой инфекции.
Не будет лишним пройти и сезонную вакцинацию от гриппа, отметил эпидемиолог.