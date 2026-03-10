Врач рассказал, как защитить себя от вирусов весной

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, как весной помочь организму, получающему повышенную нагрузку на иммунитет.

По словам эксперта, организму срочно нужна поддержка, если человек быстро утомляется, чувствует себя сонливым и рассеянным, а также отмечает у себя ухудшение памяти. В этом случае стоить добавить в рацион витамины группы В, магний или селен.

«Никто не отменил маски. Они на 5–10% сдерживают капельки, содержащие вирусы и бактерии от чихающих и кашляющих. Мелочь, но этот пустячок может помочь. Маска эффективна максимум три часа. Она пропитывается вашими собственными микробами, создавая среду, где им комфортно. Как фильтр она хороша только для мелкой дисперсной жидкости – чихов и кашлей», – отметил врач.

Кроме того, эксперт отметил важность проветривания. Если в доме есть дети или квартира небольшая, то можно воспользоваться альтернативным вариантом – обработкой помещения ультрафиолетом.

Покупая витамины, Звонков посоветовал внимательно смотреть на компоненты в составе: «На каждой коробке есть инструкция, написано, для какого веса и возраста. Есть комплексы для мужчин, для женщин, для детей. Сначала читаем инструкцию, а потом кладем в рот то, что там содержится. Это очень важно».