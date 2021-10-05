Врач рассказал, как выявить Covid-19 по частоте дыхания

Потеря обоняния раньше считалась самым главным симптомом заражения коронавирусом, однако с появлением новых штаммов она стала выявляться все реже. Теперь проблему с легкими проще отследить по частоте дыхания, утверждает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме „альфа“ (британском — прим. Т-и), сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом — потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», — заметил он.

В беседе с радио Sputnik специалист рассказал, что самые распространенные сейчас симптомы — кашель и повышенная температура — характерны и для обычной ОРВИ, что сильно осложняет диагностику. Однако прежде чем сдавать тест ПЦР, человек может понаблюдать за частотой своего дыхания. Такой симптом, как одышка, — один из самых опасных при Covid-19.

«Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими», — заметил Болибок.

Таким образом, если человек находится в покое, а частота его дыхания превышает 20 вдохов в минуту, ему сразу же стоит обратиться за помощью к медикам.