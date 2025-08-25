Врач рассказал, как уберечься от новых вирусов

Специалисты ВОЗ предупреждают о циркуляции в России штаммов гонконгского и свиного гриппа. Однако настоящую опасность, по их мнению, представляет появление принципиально нового патогена — «болезни Икс». Пандемия COVID-19 в этом контексте рассматривается как «тренировка в облегченном режиме».

Основные меры защиты остаются прежними: вакцинация и ношение масок. Также крайне важно не выходить на работу с симптомами ОРВИ.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» отметил, что эксперты уже разрабатывают модели будущих угроз на основе опыта ковида.

Лучшим способом профилактики он назвал своевременное обследование у врача, которое сможет выявить слабые места организма и дать персональные рекомендации. В качестве общей укрепляющей меры предложен контрастный душ.