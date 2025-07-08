Врач рассказал, как сохранить спокойствие и здоровье при задержке рейса

Задержка рейса может стать серьезным испытанием для нервной системы. Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова в беседе с «Радио 1» рассказала, как справиться со стрессом в аэропорту и не навредить своему здоровью.

По ее словам, первое, что стоит сделать, — наладить дыхание.

«Попробуйте простую дыхательную гимнастику: вдох — 4 секунды, задержка дыхания — 2 секунды, выдох — 6 секунд. Повторите десять циклов. Это поможет вернуть контроль над эмоциями. Также важно принять ситуацию: задержка вне вашего влияния, и вместо борьбы с ней лучше изменить к ней отношение», — посоветовала она.

Еще один эффективный способ снизить тревожность — прогулка.

«Пройдитесь по терминалу и выпейте стакан воды. Уже через десять минут ходьбы уровень стресса снижается более чем на 20%», — отметила Якимова.

Не менее важна и эмоциональная поддержка.

«Позвоните близким и расскажите о том, что происходит. Простой разговор с родными активизирует зоны мозга, связанные с безопасностью и умиротворением», — добавила специалист.

Если тревога не проходит, можно обратиться к визуальным воспоминаниям: откройте на телефоне фотографии, где вы были по-настоящему счастливы, и перенеситесь в то теплое время.